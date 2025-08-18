Millenium Ensemble, 30.08.25

Zum mittlerweile siebten Mal in Folge reisen die acht jungen Sänger des Millenium Ensembles durch die Republik. Sie präsentieren dieses Jahr ein außergewöhnliches Programm: eine musikalische Reise durch die Jahreszeiten. Mit ihrem neuen Programm zeigt es die ganze emotionale und rhythmische Vielfalt, die der Jahreszyklus zu bieten hat. Groovige Klänge wie September von Earth, Wind & Fire und unbeschwerte Sommergefühle der Beach Boys treffen auf die herbstlich-melancholische Tiefe von Passacaglien aus der Renaissance. Nach Ola Gjeilos geheimnisvoll winterlichen Klängen erwacht der Frühling mit den sanften Klängen von Elvis.

Sa. 30. August, 19.30 Uhr, Oberhofenkirche Göppingen