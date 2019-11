Mirja Boes und die Honkey Donkeys kommen nach Heilbronn

Seit mehr als 24 Jahren begeistert Mirja Boes ihr Publikum, immer mehr im Sitzen als im Stehen. Höchste Zeit also, sie für ihr Lebenswerk zu würdigen, bevor ihre Witze einen Damenbart bekommen.

Es soll ihre allerletzte Abschiedstour werden und typisch Mirja ist das natürlich kein olles »Adieu« sondern ein Abschied nach dem Motto »Tschüss, ihr Säcke«. Der Titel ihres neuen Programms, »Auf Wiedersehen! Hallo!«, trifft damit den Nagel auf den Kopf, wenn die Comedian am 30. November in Heilbronn gastiert. Freuen kann man sich auf ihre Good-Bye-Tour mit den Honkey Donkeys, bei der ihr »Best of« nochmal für viele lachende Gesichter sorgt. Danach soll Schluss sein, denn ihre To-do-Liste ist lang und die Komikerin will noch viel erleben. Ein Abend, den sich Freunde des direkten Humors nicht entgehen lassen sollten, Ticktes gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse. Los geht‘s um 20 Uhr, Einlass ist bereits um 19 Uhr.

Mirja Boes & die Honkey Donkeys, Sa. 30. November, 20 Uhr, redblue Heilbronn, www.tivoli.de