Mirja Regensburg: Im nächsten Leben werd‘ ich Mann

»Im nächsten Leben werd’ ich Mann! Oder Katze bei meinen Eltern!« Wie oft hat Mirja sich diesen Satz schon selbst gesagt. Warum? Weil sowohl Katze als auch Mann es sich oft so schön einfach machen! Und, weil sie »einfach machen«, statt lange zu grübeln. Daher spricht die erfolgreiche Komikerin in ihrem neuen gleichnamigen Programm aus, was sie denkt: »Im nächsten Leben werd’ ich Mann!« Sie fragt sich, wie es wäre, einfach mal dem ersten Impuls zu vertrauen? Einfach mal den 1. Bikini, der passt, zu kaufen und nicht 30 verschiedene anzuprobieren. Einfach mal weniger vorwurfisch zu sprechen und Vorwürfe am besten zu singen! Mirja Regensburg ist sich sicher: Frau kann sich ab und zu was abgucken vom Mann.

Mirja Regensburg, Mi 21. September, Theater, Heilbronn, www.theater-heilbronn.de