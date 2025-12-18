Mit den Festspielen ins neue Jahr: Große Gefühle, Musik und Liebe auf allen Bühnen

Feuchtwangen ist Festspielstadt und das bereits seit 1949 – große Stoffe und große Emotionen treffen hier auf einmalige Spielorte und herausragende Künstlerinnen und Künstler. Das Festspiel-Jahr 2026 beginnt mit der Reihe Kreuzgangspiele extra, in der es vor Beginn der Sommer-Spielzeit drei Veranstaltungen gibt: Am 31. Januar 2026 spielen Steffi Denk und ihre Band ein Konzert voller Jazz und Soul in der Stadthalle Kasten. Gemeinsam sind sie »Unterwegs in Sachen Liebe«. Mit Johann Anzenberger als Karl Valentin gibt es am 7. März 2026 viel zu lachen – gemeinsam mit seiner Kollegin Bele Turba als Liesl Karstadt präsentiert der Kreuzgang-Schauspieler die besten Szenen des kongenialen Duos. Auch für die szenische Lesung »Es wird schon nicht so schlimm« mit Martin Brambach, die krankheitsbedingt auf den 7. Februar 2026 verschoben worden ist, sind noch wenige Restkarten erhältlich. Am 9. Mai 2026 beginnt bei den Kreuzgangspielen die 78. Sommer-Saison mit der ersten Premiere im Kreuzgang. Bis zum 16. August stehen insgesamt sechs Stücke auf dem Spielplan: Im Kreuzgang ist eine neue Fassung des berühmten Romans »Der große Gatsby« von F. Scott Fitzgerald zu sehen sowie die italienische Komödie »Der Diener zweier Herren« von Carlo Goldoni. Für Kinder zeigen die Festspiele vor den romanischen Arkaden »Die kleine Hexe« von Otfried Preußler. Im Nixel-Garten und in der Scheune gibt es für die Kleinsten ab 3 Jahren »Die Prinzessin auf der Erbse«, für Jugendliche eine moderne Fassung von E. T. A. Hoffmanns »Der Sandmann« und für Erwachsene »1984« von George Orwell.

Alle Termine und Karten gibt es auf: www.kreuzgangspiele.de