Mit Kompetenz und Freude die neue Veranstaltungs-Realität gestalten

Wir alle sind schon mittendrin, in dieser neuen Normalität: Es etabliert sich gerade ein anderer Umgang des Miteinanders auf bewusste und verantwortungsvolle Weise. Dank hochwertiger und erprobter Hygiene- und Sicherheitskonzepte geht die Stadthalle Reutlingen mit adaptierten Veranstaltungsangeboten derzeit ebenfalls in den Nahezu-Regelbetrieb über. Mit ersten feierlichen Schulabschlüssen und Zeugnisübergaben sowie Streaming-Veranstaltungen, Kongressen und Kultur pendelt sich das Veranstaltungsleben derzeit in planbarer Weise und mit umso größerer Freude wieder ein.

Kompetent im Digitalen – sicher in Präsenz

Die bereits gezielt vor Corona aufgebaute Digital-Kompetenz sowie die zahlreichen Erfahrungen aus den vergangenen Lockdowns erweitern das Angebot der Stadthalle Reutlingen. Kunden erwarten neben der gewohnt guten und persönlichen Event-Betreuung für Präsenzveranstaltungen zusätzlich die Rundum-Service-Angebote für hybride wie voll-digitale Veranstaltungsformate. Besucher können sich wohlfühlen, da die Einhaltung aller Corona-Vorgaben gesichert ist. Ob Live-Stream, hybride Kulturveranstaltung oder in Präsenz: Für jede Anforderung bietet das kompetente Team der Stadthalle Reutlingen das passende Veranstaltungskonzept, das bis ins letzte Detail ausgearbeitet ist.

× Erweitern Foto: Stadthalle Reutlingen Rundum-Service Stadthalle Reutlingen Technisch und organisatorisch alles im Griff hat die Stadthalle Reutlingen mit ihrem Rundum-Service für Streaming, Hybridveranstaltungen wie in Präsenz

Höchste Ansprüche an Ausstattung und Atmosphäre

„Die Sehnsucht nach sicherer Begegnung ist sehr groß“, stellt Petra Roser, Geschäftsführerin der Stadthalle Reutlingen, fest. „Unsere Kunden – ob Großkonzern, Kulturveranstalter, Bildungseinrichtung oder bei privaten Anlässen – suchen nach Möglichkeiten für sichere und verantwortungsvolle Veranstaltungen. Hier haben wir überzeugende Angebote. Übrigens nach wie vor CO 2 -neutral, denn am Grundsatz der Nachhaltigkeit für unser Haus haben wir auch in den Turbulenzen der Pandemie bewusst festgehalten.“ Dabei punktet die Stadthalle Reutlingen bei hybriden und Digital-Formaten mit exzellenter technischer Ausstattung für erstklassige Bild- und Tonqualität sowie professioneller Schnittregie, Aufbereitung sowie Präsentation der handelnden Personen. In Präsenz übernimmt die Stadthalle Reutlingen alle organisatorischen Aufgaben für die Einhaltung von Abständen, der Überprüfung von 3G bei den Besuchern wie allen Veranstaltungsbeteiligten. Zudem sorgt die leistungsstarke Haustechnik für permanenten Luftaustausch mit gefilterter Frischluft über die verwirbelungsfreie Quelllüftung. So ist beste Luftqualität in allen Innenräumen verfügbar.

× Erweitern Foto: Stadthalle Reutlingen Stadthalle Reutlingen Maskottchen Luca Sicherheit sympathisch verpackt: Fine, das Stadthallen-Maskottchen, erinnert Besucher im gesamten Haus freundlich an die Einhaltung der Corona-Regeln

50 % Auslastung – 100 % Einsatz

Petra Roser beschreibt die Stimmung im Team: „Momentan sind 50 % Auslastung unserer Kapazitäten möglich. Wir geben aber für jede Veranstaltung alles! Denn was gibt es Schöneres, als endlich wieder in strahlende Augen zu blicken? Für diese Augenblicke und unvergesslichen Momente setzen wir unsere ganze Kompetenz und Erfahrung ein.“ Das Team der Stadthalle Reutlingen arbeitet bereits an der Vorbereitung zahlreicher weiterer Kulturveranstaltungen und Kongresse. Immer mit dabei sind die klaren Event-Konzepte unter Corona-Bedingungen, die für Sicherheit und Zielerreichung stehen.