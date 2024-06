Mitreißendes Tanzvergnügen im Theaterhaus Stuttgart

Fast drei Jahre sind vergangen seit der Premiere von Swan Lakes am 24. Juni 2021. Der Konzeptabend markierte den Einstand von Hofesh Shechter als Artist in Residence von Gauthier Dance. »Swan Cake« eroberte das Publikum im Sturm. Kein Wunder – denn Shechters choreographische Handschrift ist wie gemacht für Gauthier Dance. In ihrer Virtuosität, der Auslotung von Grenzen und nicht zuletzt in ihrem Appeal. Eric Gauthier möchte Danke sagen – und gestaltet die Sommerpremiere in diesem Jahr als kleine Hofesh-Shechter-Werkschau. Der dreiteilige Abend besteht aus »Contemporary Dance 2.0« sowie zwei kürzeren Stücken. Neben der Wiederaufnahme von »Swan Cake« gibt es eine ganz besondere Neuheit. Hofesh Shechter steuert für die ihm gewidmete »Anthology« einen Bonus Track bei, der die Haupt-Company und die Gauthier Dance Juniors erstmals auf der Bühne zusammenbringt.

Anthology Shechter X Gauthier Dance, ab Do. 20. Juni, 20 Uhr,

Theaterhaus Stuttgart, theaterhaus.com