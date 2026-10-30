Mixtape & Bandsalat in Herbrechtingen, 13.11.26

Neonfarben, Haarspray, Walkman und die BRAVO: Die 80er-Jahre waren eine Zeit voller Kultstars und unvergesslicher Hits. Madonna, Michael Jackson und Modern Talking prägten die Charts, während Popper und Rocker ihre eigenen Welten pflegten. Mitten im Geschehen: Moni Francis, die als Sängerin der Band »Angel & The Pack« selbst die Musikszene erlebte und zum BRAVO-Darling wurde. Gemeinsam mit Buddy Olly bringt sie diese Ära in einer Comedy-Musik-Show zurück auf die Bühne. Mit humorvollen Anekdoten, skurrilen Geschichten, spannenden Einblicken und live gesungenen Songs lassen die beiden das Lebensgefühl der 80er wieder aufleben.

Mixtape & Bandsalat, Fr. 13. November, Kloster Herbrechtingen, kultur-im-kloster.de