Mmonks: Magie der Musicals, 27.08.26

Die elfköpfige Band Mmonks aus der Region Heidelberg bringt die größten Musicalhits in einem außergewöhnlichen Live-Format auf die Bühne. Statt klassischer Musical-Atmosphäre erwartet das Publikum eine energiegeladene Show zum Tanzen, Mitsingen und Feiern. Mit modernen Arrangements verwandeln die Musiker bekannte Songs aus Erfolgsproduktionen wie »Saturday Night Fever«, »We Will Rock You«, »Grease«, »Footloose«, »Mamma Mia«, »Tarzan«, »Moulin Rouge«, oder »The Greatest Showman« in echte Party-Hymnen. So verbindet Mmonks die Magie der Musicalwelt mit der Dynamik eines Live-Konzerts und begeistert Fans aller Generationen.

Mmonks, Do. 27. August, 18.30 Uhr, Guntram-Palm-Platz, Fellbach, www.stadtwerke-fellbach.de