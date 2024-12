Modern String Quartet in Ellwangen

Das Münchner Klassik- und Jazzensemble vertont ein Remake des bekannten Werks »Bilder einer Ausstellung« von Modest Mussorgsky auf besondere Weise. Unter dem Titel »Framed in Jazz« werden mit kreativen Musikimprovisationen bekannte Bilder abwechslungsreich dargestellt. Das Modern String Quartet ist bekannt dafür, neue Wege zu gehen. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung schöpft das Quartett aus dem Vollen und hat keine Angst davor, ausgetretene Pfade zu verlassen. Dieses »Remake« ist inspiriert von seiner Musik und neuen, eigenen Bildern. Eingerahmt in Jazz verwandeln sie die »Ausstellung« in eine abwechslungsreichen Promenade durch verschiedenste Musikstile und bringen einen ungehörten Farbenreichtum in die Werke. Fassbarer als mit Orchester, doch nicht minder fesselnd, mit jazzigen Facetten erlebt man diese »Pictures at an Exhibition« erfrischend anders.

Fr. 10. Januar, 19 Uhr, Atelier Rudolf Kurz, Ellwangen

www.ellwangen.de