MÖCKMÜHL OPEN AIR vom 9. - 11. August

Der Veranstaltungskalender der Stadt Möckmühl ist jedes Jahr aufs Neue prall gefüllt, was nicht nur bei den Bürgern in Möckmühl, sondern in der ganzen Umgebung sehr gut ankommt. Dabei finden auch immer wieder neue Events ihren Weg in das Programm – so findet dieses Jahr zum ersten Mal ein großes Open Air auf dem Festplatz vor der Stadthalle Möckmühl statt, das Möckmühl Open Air.

Drei Tage lang wird der Festplatz von Musik, tanzenden, singenden und feiernden Menschen und guter Laune erfüllt sein. Eine imposante Bühne und spektakuläre Shows sorgen dafür, dass das Wochenende ein unvergessliches Erlebnis bleibt.

Am Freitag, 9. August - Local Cover geht’s los mit vier Coverbands aus der Region. Dreams instead und Sons of Oxi stimmen mit Akustikmusik und gefühlvollen Stimmen auf den Abend ein. Im Anschluss übernimmt Page die Bühne und schlägt schon etwas rockigere Töne an. Headliner Snow sorgt dann für Partystimmung bis zum Ende.

Bei Snow geht es alles andere als kalt zu. Vielmehr gelingt es den Musikern innerhalb kürzester Zeit, die Meute zum Kochen zu bringen. Die dynamische Band mit einer tollen Bühnenpräsenz geht mit rasanten Outfitwechseln durch die gesamte Bandbreite der Party Hits. Egal ob aktuelle Dance Charts, Rock & Pop, Heavy Metal oder Schlager – Snow gelingt es immer, zusammen mit dem Publikum eine riesen Party zu feiern.

18:30 Uhr Dreams Instead

20:00 Uhr Sons of Oxi

21:30 Uhr Page

23:00 Uhr Snow

Der Eintritt kostet 10,00 € im Vorverkauf und 15,00 € an der Abendkasse.

Samstagmittag, 10. August – Kinder & FamilienS

Am Samstagmittag, 10 August kommen Kids und ihre Familien zum Zug, wenn „Blackys Kool Katz“ die Bühne rocken. Blacky Basil, Don Devon, Sonny Siam und Will Whiskers sind coole Katzen, die echten Rock'n'Roll mit einem Hauch von den 50ern spielen. Sie haben eine spezielle Art zu musizieren: mit Schlagzeug, Kontrabass und der mitreißenden Gitarre, die euch vielleicht an Bands wie die „Stray Cats“ erinnert.

Handgemachte Musik mit echten Instrumenten – dafür stehen die Kool Katz. Dazu Lieder mit einfach verständlichen Texten, die alle Bereiche des Lebens ansprechen. Der fetzige Rock’n’Roll sorgt dann für ausgelassene Stimmung bei den Kids, allerdings kommen auch die begleitenden Eltern ganz auf ihre Kosten. (Auftrittszeit: 13.30 – 15.30 Uhr)

Der Eintritt kostet 7,50 € im Vorverkauf und 9,00 € an der Tageskasse.Kinder ab 4 Jahren benötigen ein Ticket.

Samstagabend, 10. August – „Volks-Rock’n’Roll“ und Hitschlager

Nach einer kurzen Umbauphase geht es abends weiter mit „Volks-Rock’n’Roll“, Partyschlager und vielem mehr.

Auftakt macht Kevin, das weltweit beste Andreas Gabalier Double. Kevin überzeugt nicht nur durch eine beeindruckende physische Ähnlichkeit, sondern vor allem durch seine leidenschaftliche Hingabe zur Musik. Mit einer Bühnenpräsenz, die das Publikum in ihren Bann zieht, lässt er die einzigartige Energie von Andreas Gabalier wieder aufleben. Sein authentisches Auftreten und die Liebe zur Musik machen jeden Auftritt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Nachdem Kevin das Publikum richtig angeheizt hat, legen die Dorfrocker im Anschluss noch einen drauf. Mit ihrem unverwechselbaren Mix aus Rock, Pop und Partyhits begeistern die Dorfrocker seit Jahren ihr Publikum. Die drei Brüder Tobias, Philipp und Markus Thomann garantieren mit ihrer energiegeladenen Bühnenpräsenz und ihrer einzigartigen Musikkombination eine unvergessliche Live-Erfahrung.Bekannt für ihre Hits wie Dorfkind, So singt das Dorf und Kopfkino haben die Dorfrocker bereits bei über 150 TV-Auftritten und 1500 Konzerten für ausgelassene Stimmung gesorgt.

19:00 Uhr Kevin als Andreas Gabalier Double

21:00 Uhr Die Dorfrocker

Der Eintritt kostet 19,00 € im Vorverkauf und 25,00 € an der Abendkasse. Kinder bis einschließlich 10 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt.

Sonntag, 11. August – die Götz Buam

Für beste Biergarten-Atmosphäre sorgen die Götz Buam am Sonntagmittag, 11. August. Die Götz Buam sind ein Garant für stimmungsvolle Auftritte. Sie sorgen für Oktoberfestfeeling mit aktuellen Partyhits und volkstümlichen Schmankerln. Die Stimmungskapelle spielt moderne zünftige Blasmusik auf spritzig, fetzige Weise. Das macht die Götz Buam, unter der Leitung von Klaus Fischer, zu einem einzigartigen Blasorchester.

Der Eintritt ist frei, die Bewirtung auf dem Festplatz beginnt ab 13 Uhr. Ab 14 Uhr unterhalten die Götz Buam.

MÖCKMÜHL OPEN AIR von Fr. 9. - So. 11. August, Festplatz vor der Stadthalle,

Tickets gibt es im Vorverkauf auf www.moeckmuehl.de.