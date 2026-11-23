Manege frei für ein komplett neues und gänzlich tierfreies Spitzen-Programm, mit mehr als 50 ausgezeichneten Künstlern, Tänzerinnen und Musikern aus aller Welt – so viel wie nie zuvor: Der 7. Main-Tauber-Weihnachtscircus setzt vom 19. Dezember 2026 bis 6. Januar 2027 ausschließlich auf artistische Glanzleistungen. So verblüfft eine Live-Mondlandung im Chapiteau auf dem Volksfestplatz. Der ungarische Starartist László Simet präsentiert seine weltweit einzigartige Darbietung mit seinen Partnerinnen hoch unter der Circuskuppel. Veranstalter Rudi Bauer gelingt es erneut die ­Attraktionen des Vorjahres zu toppen und mit ­»Semaphore« eine beim Circusfestival in Monte Carlo ausgezeichnete Nummer in Bad Mergentheim zu zeigen.

Expand Foto: Ezekiel Coppersmith

Lachen, Staunen, Nervenkitzel sind die Zutaten für ein hochklassiges Programm für die ganze Familie und das ganz ohne Tiere. So entsteht Raum für neue Entwicklungen bei Requisiten, Abläufen und Choreografie. Zudem erwartet die Besucher erstmals in dieser Spielzeit ein acht-köpfiges Live-­Orchester, hervorragend unterstützt von der Musical-Sängerin Vivien Kelemen. Bereits über 150 000 Besucher genossen die bisherigen sechs Weihnachtsshows, das Event-Highlight des Jahres. Wieder liegt der der Fokus in Frankens beliebtestem Weihnachtscircus auf herausragender Artistik in spektakulären Facetten. Eine Motorradkugel mit acht Fahrern aus Kolumbien sorgt für Adrenalin und schweißnasse Hände. Die italienische Ausnahmeartistin Kelly Folco beweist auf dem Einrad, das nach oben keine Grenzen gesetzt sind. Sie brilliert auf 15 Rädern übereinander in zwölf Meter Höhe. Der weltbeste Armbrust-Thriller aus Finnland lässt den Atem stocken. Der Mexikaner Brandon Raffo überzeugt mit seiner Highspeed-Jonglage. Max Weldy reist mit seinem Comedy-Trampolin aus Frankreich ins Taubertal, um mit seiner vermeintlich schusseligen Kunst zu verblüffen. Antipoden, Handstand auf der Stuhlpyramide, Luftartistik in der Glaskugel und am Schwungseil, eine beindruckende Darbietung folgt der anderen. Für Lachtränen bürgen in diesem Jahr die Musical-Clowns »Duo Salvini« aus Italien und Großbritannien.

Main-Tauber Weihnachtscircus, Sa. 19. Dezember bis Mi. 6. Januar, Volksfestplatz, Bad Mergentheim, www.mt-weihnachtscircus.com