Mondo Sangue, 05.06.26

Zum zehnjährigen Jubiläum ihres Debütalbums »L’Isola dei Dannati« präsentieren Mondo Sangue mit »Remake« eine kreative Neuinterpretation ihres gesamten musikalischen Kosmos. Das Stuttgarter Duo dekonstruiert die eigene Diskografie und lässt Songs aus allen sechs bisherigen Alben von internationalen Gästen neu interpretieren. Zwischen Soundtrack-Ästhetik, Giallo-Referenzen und cineastischer Popkultur entsteht ein vielseitiger Klangmix aus Disco, Italofunk und Pop, verbunden durch den charakteristischen Charme italienischer Genrefilme. Passend zum Konzept erscheint »Remake« zudem als aufwendig gestaltete Sammleredition auf streng limitierter Vinyl-LP.

Mondo Sangue, Fr. 5. Juni, 18 Uhr, Ratzer Records & Beer, Stuttgart, www.musiccircus.de