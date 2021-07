Mondschein- und Sommerlaube

Im Herzen von Ludwigsburg, einer der bedeutendsten barocken Städte Deutschlands, liegt der Ratskeller, der auf eine mehr als 111 jährige Geschichte zurückblickt. In diesem Sommer hat sich das traditionsreiche Restaurant musikalische Events der Extraklasse einfallen lassen. An jeweils drei Tagen finden im Juli und August die Mondschein- und die Sommerlaube statt, bei denen sich die Zuschauer auf tolle Musik von vielen begabten Künstlern freuen können.

Passend zum Vollmond im Juli findet vom 22. bis zum 24. Juli die Mondscheinlaube im Ratskeller Ludwigsburg statt. Den Auftakt macht am Donnerstag Michele Tancredi. Er präsentiert internationale Musik von Jazz bis Soul, von Pop bis Schlager und italienische Evergreens.

Zum Start ins Wochenende können sich die Gäste auf Paulo freuen. Seit über 10 Jahren sorgt er mit seiner Akustikgitarre für beste Unterhaltung. Er wird für seine unverwechselbare Art geschätzt und kann das Publikum zu jeder Zeit berühren und mitreißen. Sein Repertoire reicht dabei von Rock, Folk und Country bis hin zu deutschen Schlagern, Oldies und natürlich spanischer Folklore. Von der Ballade bis zum Partyhit ist hier alles dabei.

Zum Abschluss erwartet die Besucher dann ein doppeltes Highlight. Zum einen steht Jenny Violin in den Startlöchern. Sie ist nicht nur ein Vollblut-Profi auf der E-Violine, sondern zeichnet sich auch durch ein breit gefächertes Gerne-Spektrum aus. Von grandiosen Show-Auftritten mit Pop- und Clubmusik über Jazz bis hin zu eigenen Stücken. Begleitet wird sie an diesem Abend von DJ KONI, der für die passenden Beats sorgt.

Nach einer kurzen Woche Pause findet anschließend, vom 5. bis zum 7. August, die Sommerlaube statt. Sie startet mit dem Auftritt des Trios »Red Lounge«, die mit französischen Chansons und internationalen Jazz Soul Songs aus den 60er bis heute für echte Partystimmung sorgen. Am Freitag folgt der Auftritt von Soultrip. Das Trio deckt dank seiner großen Klangvielfalt eine Vielzahl an Genres und Musikrichtungen ab. Zum großen Abschluss spielt mit Sophia Levia eine begnadete Künstlerin am Saxophon und der Querflöte. Die Kölnerin hat sich durch ihr elegantes und gleichzeitig rockiges Spiel einen Namen in der Event-Szene gemacht. Begleitet wird sie von DJ Chen, der seit 1996 hinter dem DJ-Pult steht und ein sehr feines Gespür für die richtigen Partytunes hat.

Mondscheinlaube Donnerstag, 22. Juli: Michele Tancredi Trio Freitag, 23. Juli: Paulo Samstag, 24. Juli: Soundlabor DJ KONI & Jenny Violin Sommerlaube Donnerstag, 5. August: Red Lounge Freitag, 6. August: Soultrip Percussion Combo Samstag, 7. August: Soundlabor DJ Chen & Sophia Levia Spielzeiten: täglich 18.15 bis 19 Uhr, 20 bis 20.45 Uhr, 21 bis 21.45 Uhr und 22 bis 23 Uhr Biergarten, Ratskeller Ludwigsburg, alle Infos: www.ratskeller-ludwigsburg.de