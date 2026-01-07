Monospektakel XV: Juror*innen für Publikumsjury gesucht

Über eine Woche lang Festivalstimmung mit inhaltlicher und ästhetischer Vielfalt beim jährlichen »Monospektakel«: Vom 23. Januar bis zum 1. Februar 2026 präsentiert das Reutlinger Theater zum fünfzehnten Mal eine abwechslungsreiche Palette kuratierter Solostücke aus dem gesamten deutschsprachigen Raum. In Produktionen unterschiedlichster Couleur beweisen die eingeladenen Spieler*innen, wie sie das Publikum ganz alleine einen kompletten Abend lang in ihren Bann zu schlagen wissen. Mit individuellen Herangehensweisen verdeutlicht jedes der sparten- und genreübergreifenden Gastspiele die faszinierenden Möglichkeiten eines Schauspielsolos.

Der Festivalpreis wird auch 2026 nicht vom Theater, sondern von einer eigens dafür besetzten Publikumsjury verliehen, für die sich jede*r eigeninitiativ bewerben kann. Voraussetzung für die Jurytätigkeit ist die (für Jurymitglieder kostenfreie) Teilnahme an allen sieben Vorstellungen des Festivals. Jurybewerbungen bitte an Michel op den Platz: op-den-platz@theater-reutlingen.de oder 07121 937711.

Programm

Fr 23.1.2026 · 20:00 Uhr · Tonnekeller im Spitalhof (Wilhelmstr. 71) Romy, la mer et la musique

Eine schauspielerischer Chansonabend über Romy Schneider mit Jakob Gühring

Sa 24.1.2026 · 20:00 Uhr · Tonne ➁ im Theaterbau (Jahnstr. 6) Iphigenies Rache

Soloperformance von und mit Lilly-Marie Vogler Eine Produktion des Theaters Regensburg

So 25.1.2026 · 18:00 Uhr · Tonnekeller im Spitalhof (Wilhelmstr. 71) Oskar Werner: Kompromisslos in die Wiedergeburt

von Berndhard Dechant Eine Koproduktion von Die schweigende Mehrheit und Spitzer/Odeon Theater, Wien

Mi 28.1.2026 · 20:00 Uhr · Tonne ➁ im Theaterbau (Jahnstr. 6) Arachne. Wahr sagen

von Janne Wagler Eine Produktion des Theater GOBELIN, Rottenburg

Fr 30.1.2026 · 20:00 Uhr · Tonne ➀ im Theaterbau (Jahnstr. 6) Die Katze Eleonore

von Caren JeßEnsemble für unpopuläre Freizeitgestaltung, Bregenz

Sa 31.1.2026 · 20:00 Uhr · Tonnekeller im Spitalhof (Wilhelmstr. 71) Angst

nach der gleichnamigen Novelle von Stefan Zweig Theater Baden-Baden

So 1.2.2026 · 18:00 Uhr · Tonne ➁ im Theaterbau (Jahnstr. 6) Ferferi فرفری – Vom Ankommen und Fernbleiben

von Atina Tabé Eine Produktion des Theater Orchester Biel Solothurn

Infos unter tel. 07121 93770 / info@theater-reutlingen.de / www.theater-reutlingen.de