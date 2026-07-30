Monsieur Charles Open Air in Heilbronn (8.8.26)

Besucher erleben ein stilvoll-charmantes OPEN AIR-Piano-Konzert voll zeitloser Melodien. Monsieur Charles aus Paris nimmt sie mit auf musikalische Reise durch die goldene Ära des französischen Chansons. Von Édith Piaf bis Charles Aznavour, ergänzt durch internationale Klassiker von Frank Sinatra, Billy Joel, Elvis und mehr. Der perfekte Soundtrack für eine laue Sommernacht. Und natürlich muss man nicht speisen, man kann einfach auf Drinks kommen und Spaß haben. Einlass und Bewirtung ab 18 Uhr, Beginn 21 Uhr. Der Eintritt ist frei, eine Hutspende für den Künstler ist willkommen.

Sa. 8. August, 21 Uhr, La Bohème, Heilbronn

www.laboheme-heilbronn.de