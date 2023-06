»Monsters of Schwäbisch«

Wer Fan von schwäbischenKabarett ist, darf diesen Abend nicht verpassen: gleich fünf Kabarett-Größen aus dem Ländle stellen sich an diesem Abend auf die Bühne.

Das Publikum dieser Veranstaltung muss sich gefasst machen: Die geballte Schwaben-Comedy versammelt sich zu einem Feuerwerk der Lacher. Der Name ist angelehnt an die »Monsters of Rock«, ein Musikfestival, dass in den 80ern die Größen des Rock versammelte. In Bopfingen kommt das Who is Who des schwäbischen Kabaretts zusammen. Petra Binder und Doris Reichenauer bilden das Duo »Dui do on de Sell«, das mit Alltagsgeschichten und Fragen, die den Schwaben beschäftigen regelmäßig das Publikum zu Lachtränen bringt. Bei abendfüllenden Bühnenprogrammen wie »Reg mi net uf« kommt gnadenlos auf den Tisch, was die beiden Damen aufregt: Ob es die Gegenschwiegerleute, die eigenen Kinder, die Nachbarn oder der Ehemann ist. Charmant und mit viel Wortwitz erzählen die beiden ihre Anekdoten, die nachvollziehbar und kurios zu gleich sind. Der Italo-Schwabe Heinrich del Core ist für sein geblümtes Hemd ist mindestens genauso bekannt wie für seinen Humor liefert, feinstes schwäbisches Kabarett und schöpft dabei aus dem, was er beobachtet und erlebt. Alltagssituationen schildert er Detailgetreu und doch skurril. Große Erzählkunst gespickt mit italienischem Flair. Das „Vereinigte Lachwerk Süd“ besteht aus Werner Koczwara, genialer Pointen-Papst und Ernst Mantel, Sprachjongleur. Die beiden Kabarettisten liefern einen Heiatabend auf dem höchsten Niveau und liefern neben feinem Wortwitz Songs zu Themen, die den Schwaben bewegt: Hymnen auf den Ministerpräsident und die Seitenbacher Werbung. Wer jetzt noch nicht genug hat, bekommt den Rest von Uli Keuler. Derb-komisch und zielgenau erzählt er von Situationen und Begegnungen. Dabei beschäftigt er sich von detailverliebten Fahrkartenkäufer, über unbesiegbare Technikjünger, bis hin zu Helikoptereltern und überforderten Hausmännern. Der in Wendlingen geborene Kabarettist wurde 2017 mit dem Kleinkunstpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet. Alles in Allem verspricht der Abend also ein schwäbisches Kabarettinferno mit Lachgarantie zu werden.

»Monsters of Schwäbisch«

15. Juli, 19:30 Uhr,

Stadtgarten Bopfingen

www.events-am-ipf.de