Mords-Spaß bei der Nürtinger Krimizeit, 22.04.26

Große und kleine kriminalistische Spürnasen dürfen sich bei der Nürtinger Krimizeit auf ein packendes Programm freuen – mit Lesungen, Theater, Vorträgen, Stadtführungen oder einem Impro-Krimi. An unterschiedlichen »Tatorten« gilt es wieder einzutauchen in dunkle Geheimnisse, die für wohlige Schauer sorgen. Einige der Krimizeit-Veranstaltungen werden mit Kulinarik oder Musik verfeinert. Ein Highlight steht am 19. März auf dem Programm: Karina Urbach reist aus England an, um ihren 2024 mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichneten Roman »Das Haus am Gordon Place« vorzustellen. Ein fesselnder Mordfall, der auf verschiedene Zeitebenen entführt!

Nürtinger Krimizeit, bis Mi. 22. April, verschiedene Veranstaltungsorte, Nürtingen, alle Infos und Tickets: nuertingen.de/krimizeit