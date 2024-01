Mords-Spaß bei der Nürtinger Krimizeit

Große und kleine kriminalistische Spürnasen dürfen sich bei der Nürtinger Krimizeit auf ein packendes Programm freuen – mit Lesungen, Konzerten, Theater, Filmworkshop und Zeichentrick-Novelle. An unterschiedlichen »Tatorten« gilt es wieder einzutauchen in dunkle Geheimnisse, die für wohligen Schauer und prickelnde Gänsehautmomente sorgen. Ein Highlight steht am 12. April auf dem Programm: Die MediaBühne Hamburg zeigt den weltberühmten Plot »Der seltsame Fall des Dr. Jekyll & Mr. Hyde« – einzigartige Mixtur aus Sprechtheater, Trickfilm, Graphic Novel und Multimedia-Präsentation auf fünf Leinwänden mit opulentem Orchester-Soundtrack. Fantastisch umgesetzt!

Nürtinger Krimizeit

Do. 2. Februar bis Do. 4. Mai, verschiedene Veranstaltungsorte,

Nürtingen, alle Infos und Tickets: www.nuertingen.de/krimizeit