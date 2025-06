Mosbacher Rock Night (26.7.25)

Auch in diesem Sommer wird in Mosbach wieder auf der Bühne im Großen Elzpark gerockt. Zur Mosbacher Rock Night kommen Russ Ballard & Band, The Hooters sowie Level 42. Russ Ballards Musikkarriere begann bereits im zarten Alter von 14, als er einen Song schrieb, der von den Shaddows aufgenommen wurde und auf ihrem 1964er Album »The Sound Of The Shadows‘ landete. Über die kommenden Jahre schrieb er Songs für viele weitere Künstler. Russ Ballard haben wir einige der weltweit bekanntesten Rock/Pop-Classics zu verdanken, unter anderem: ‚Since You‘ve Been Gone‘ (Rainbow), ‚God Gave Rock‘n‘Roll To You‘ (Argent und Kiss), ‚So You Win Again‘ (Hot Chocolate), ‚New York Groove‘ (Hello und Ace Frehley), ‚You Can Do Magic‘ (America), ‚Winning‘ (Santana) oder auch ‚I Don‘t Believe In Miracles‘ (Colin Blunstone), um nur ein paar zu nennen.

Sa. 26. Juli, 18:30 Uhr, Großer Elzpark, Mosbach

www.provinztour.de