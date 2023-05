Mosbacher Sommer 2023 – das Warten hat ein Ende

Endlich ist es soweit! Der 38. Mosbacher Sommer steht in den Startlöchern und bringt vom 16. Juli bis zum 8. September zahlreiche kulturelle Highlights in die idyllische Kreisstadt. Der (quasi) Feminist Andreas Weber sorgt im Hospitalhof für einen Abend wie ein guter Wein mit Freunden. In seiner Show Femannismus reflektiert er auf der Bühne ehrlich und liebevoll gesellschaftliche Normen. Deutschlands bekanntester Wortverdrechsler und Silbenfischer, Fürst Albern von Monaco alias Willy Astor entert die Bühne des Burggrabens Neckarelz mit der Show »Pointe of no Return, the Greatest Witz of Willy Astor«. Der große Konzert-Marathon beginnt mit Hubert von Goisern. Weiter geht es mit SWR1 Pop & Poesie. Seit 2009 sorgt die Mischung aus Konzert, Lesung, Comedy und Show regelmäßig für ausverkaufte Hallen und Plätze. Ein musikalisches Highlight ist auch die REGENBOGEN 2 Classic Rock Night. Mit dabei sind die Rocklegenden SAGA, die Manfred Mann‘s Earth Band und Brian Downey‘s Alive & Dangerous. Den Abschluss der Open-Air-Konzerte bildet Silbermond. Folk-Fans aufgepasst, auch in diesem Jahr öffnet das traditionelle Folk am Neckar-Festival seine Tore. Für lange Nächte im Großen Elzpark sorgt wieder das Open Air Kino. Das Kinderfigurentheater Urmel schlüpft aus dem Ei wird jedem Kind ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Neben den bereits genannten Veranstaltungen erwarten die Zuschauer*innen noch weitere Highlights wie das Internationale Straßentheater, das huub dutch duo, die Kindermusikmacher Rodscha und Tom sowie das Comedy-Theater Caveman. Den feierliche Abschluss des Mosbacher Sommers 2023 bildet World Music meets Fire – Feuer-Kunst mit artArtistica und Tribubu.

Mosbacher Sommer, So. 16. Juli bis Fr. 8. September, Großer Elzpark, Burggraben, Hospitalhof & Innenstadt, Mosbach

Vollständiges Programm unter www.mosbach.de