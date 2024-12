Die Mobilés & Magnetic Music präsentieren »Moving Shadows - Ein Schattentheater, das alles in den Schatten stellt - Christmas Special« Mit ihrem mehrfach preisgekrönten Schattentheater entführen die Mobilés mit ihren Moving Shadows ihre Zuschauer diesmal in eine Weihnachtswelt voller Wunder und Träume. Das Publikum darf sich auf die neue Weihnachtsshow, die verzaubert, begeistert und rührt freuen. Das neue Programm hat die Poesie der Weihnacht eingefangen und legt sie den Zuschauern unter den Weihnachtsbaum. Eine wunderbare Bescherung für Jung und Alt. Sieben Artisten, eine Leinwand, dazu Licht und Musik, mehr braucht es nicht für eine traumhafte Reise. Mit filigranen Bildern umgarnen die Artisten, Tänzer und Pantomimen ihr Publikum. Das virtuose Formenspiel entführt in eine wunderbare Welt und trifft mitten ins Herz.

Sa. 28. Dezember, 20 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.uditorium.de, www.uhingen.de