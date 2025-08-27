Moving Souls, 07.09.25

Ob auf der Bühne oder mitten im Publikum – Moving Souls fasziniert mit ihrem vielseitigen Repertoire und ihrer ausdrucksstarken Präsenz. Die Band, bestehend aus Matthias Waßer (Gitarre), Miriam Martin (Gesang) und Sarah Hank-Paidar (Bass), bringt Musik aus den letzten sieben Jahrzehnten auf eine Weise zum Leben, die berührt und begeistert. Von zeitlosen Klassikern bis zu aktuellen Hits präsentiert Moving Souls eine abwechslungsreiche Mischung, die jedes Event bereichert.

So. 7. September, 15 Uhr, Hohenloher Freilandmuseum Wackershofen, Schwäbisch Hall, www.wackershofen.de