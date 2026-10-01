Moving Souls in Weinsberg (21.10.26)

Ob auf der Bühne oder mitten im Publikum – Moving Souls fasziniert mit vielseitigem Repertoire und ausdrucksstarker Präsenz. Die Band, bestehend aus Matthias Waßer (Gitarre), Miriam Martin (Gesang) und Sarah Hank-Paidar (Bass), bringt Musik aus den vergangenen sieben Jahrzehnten auf eine Weise zum Leben, die berührt und begeistert. Von zeitlosen Klassikern bis zu aktuellen Hits präsentiert Moving Souls eine abwechslungsreiche Mischung. Ob als stimmungsvoller Walking Act, der hautnah mit den Gästen interagiert, oder als mitreißende Darbietung auf der Bühne – die Band überzeugt durch Professionalität, Vielseitigkeit und musikalisches Können.

Mi. 21. Oktober, 19:30 Uhr, BeratungsCenter der KSK Heilbronn, Weinsberg, konzerte.hn