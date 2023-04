Mozart, Korngold, Strauss in der Tauberphilharmonie

Hollywood an der Tauber oder der ganz große Rausch: die Südwestdeutsche Philharmonie Konstanz spielt groß auf: von Mozarts fulminanter »Prager« Sinfonie geht es zu Richard Strauss’ opulenter Tondichtung »Don Juan« für großes Orchester. Und dann Korngold: das nach Amerika emigrierte Wunderkind, das in Hollywood Karriere machte, für die Filmmusik zu »Robin Hood« einen Oscar erhielt und mit seinem Violinkonzert ein Meisterwerk des 20. Jahrhunderts hinlegte. Mit dem niederländischen Jungstar Rosanne Philippens an der Violine.

Sa. 20. Mai, 19.30 Uhr, Tauberphilharmonie

Weikersheim, www.tauberphilharmonie.de