Münchner Freiheit live in Aalen

Die Neue Deutsche Welle machte sie berühmt und sie sind seit über 30 Jahren erfolgreich: Die Band Münchner Freiheit. Ihre Songs wurden zum Kult und am 7. September werden Sie mit »Ohne Dich schlaf ich heut‘ Nacht nicht ein« und »Tausendmal Du« anlässlich der Reichsstädter Tage auf dem Sparkassenplatz in Aalen auftreten. Die Faszination, die die Band auslöst ist bis heute ungebrochen, auch in neuerer Besetzung - Tim Wilhelm als Frontmann - und mit aktuellen Liedern. 2022 veröffentlichte die »Münchner Freiheit« den Mid-Tempo-Titel »Komm mit mir«. Neben der Kultband der 80er dürfen sich die Besucher außerdem auf die Country-Rock-Band »More than Words« freuen. Die Moderatorin und Schauspielerin Stefanie Hertel wird gemeinsam mit ihrem Mann Lanny Lanner und ihre Tochter Johanna Mross für Stimmung sorgen. cw

Do. 7. September, Opener ab 17.30 Uhr, Sparkassenplatz Aalen, www.aalen.de