Lars Niedereichholz und Ande Werner, die seit fast 30 Jahren die Speerspitze der deutschen Comedy-Szene bilden, setzen mit »Wir kommen!« neue Maßstäbe. Mit einer Pointendichte, die ihresgleichen sucht, und frischen, aktuellen Geschichten ihrer legendären Bühnenfiguren, garantieren sie ein Gag-Feuerwerk der Extraklasse. Natürlich gibt es ein Wiedersehen mit den beliebtesten Charakteren von Mundstuhl: den ostdeutschen Bürgergeld-Ikonen Peggy und Sandy, den Umweltaktivisten Torben und Malte, dem cholerischen Andi, den Kanakcomedy-Erfindern Dragan und Alder, dem verrückten Grillschorsch und vielen weiteren zum Brüllen komischen Figuren.

Fr. 18. Dezember, 19:30 Uhr, Kurhaus, Bad Rappenau

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