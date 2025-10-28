Mundstuhl: Wir kommen! 08.11.25

Mundstuhl präsentieren mit »Wir kommen!« ihr brandneues und unfassbar lustiges Programm mit einhundertprozentiger Lachtränengarantie! Dass Mundstuhl nach fast 30 Jahren immer noch zur Speerspitze der deutschen Live-Komiker gehören, hat einen einfachen Grund: Sie sind schlichtweg sauwitzig. Und im neuen Programm »Wir kommen!« packen die beiden Kultkomiker tatsächlich noch eine Schippe drauf und erreichen eine schier unglaubliche Pointendichte. Frisch, schnell und topaktuell. Lars Niedereichholz und Ande Werner gelten als wandelbarstes und erfolgreichstes Comedyduo Deutschlands und haben nagelneue Geschichten ihrer legendären Bühnenfiguren im Gepäck. Die ostdeutschen Bürgergeld-Ikonen Peggy und Sandy, der cholerische Andi, die Erfinder der Kanakcomedy Dragan und Alder und viele weitere zum Brüllen komische Charaktere geben sich die Klinke in die Hand. »Wir kommen!« ist Mundstuhl pur!

Sa. 8. November, 20 Uhr, Stadthalle Niedernhall, niedernhall.de