Music Dialogues in Heidenheim, 14.11.26

Mit »Music Dialogues« startet in Heidenheim eine neue Konzertreihe, die unterschiedliche Musikstile, Traditionen und Künstler zusammenbringt. Initiatorin ist die in Heidenheim geborene Gitarristin, Sängerin und Komponistin Julie Malía, bürgerlich Jule Malischke. Gemeinsam mit der Freien Waldorfschule soll deren Festsaal zu einem Ort für internationale Konzerte und kulturellen Austausch werden. Den Auftakt gestaltet das Trio »Transatlantic Sketches« mit Julie Malía, dem kanadischen Fingerstyle-Gitarristen Don Ross und Kontrabassist Martin Weinert. Die Musiker präsentieren eigene Kompositionen sowie Werke von Ralph Towner, Bruce Cockburn und Joni Mitchell.

Music Dialogues, Sa. 14. November, Waldorfschule Heidenheim, waldorfschule-heidenheim.de