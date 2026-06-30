Musical Night in Heidenheim, 14.07.26

Auch in diesem Kultursommer bereichern die Profis der Musicalbühne gemeinsam mit der Axel-Törber-Band das Naturtheater Heidenheim und präsentieren ihre Musical Night. Das Publikum darf sich dabei auf ein vollständig neues Programm freuen. Die Auswahl der Songs folgt der bewährten Mischung aus aktuellen Musical-Hits, zeitlosen Klassikern sowie bekannten Titeln, die lange nicht mehr auf der Bühne zu hören waren. Die Live-Performance der Band sorgt dabei für besondere Energie und ein unmittelbares Konzerterlebnis im besonderen Ambiente des Naturtheaters. Die Reihe hat sich längst als fester Bestandteil des Kultursommers etabliert.

Musical Night, Di. 14. Juli, 20 Uhr, Naturtheater Heidenheim, www.naturtheater.de