Musicalklänge im Neujahrskonzert

Württembergisches Kammerorchester

Einmal an den Broadway! Ein Traum für viele Schauspieler, Sänger und Theaterliebhaber – das Württembergische Kammerorchester Heilbronn holt die bekannte Theatermeile mit ihrem Flair und bekannten Musical- Klängen aus »West Side Story« und »Candide« konzertant in die Heilbronner Harmonie. Dazu sorgen die Stimmen der Sopranistin Jennifer O‘Loughlin und des Tenors Michael Pflumm sorgen für den dazugehörigen Glamour. Am Pult steht Chefdirigent Case Scaglione, der für sein erstes Neujahrskonzert Musical-Melodien aus seiner Heimat zum Klingen bringen wird. Dieser hat, inspiriert durch die Feierlichkeiten zu Leonard Bernsteins 100. Geburtstag, es sich zur Herzensangelegenheit erklärt, Bernsteins Klänge auf die Bühne zu holen.

Neujahrskonzert des Württembergischen Kammerorchester, So. 5. Januar, 19:30 Uhr, Harmonie Heilbronn www.wko-heilbronn.de