Für Simone Bernaldo, Joanna Nora Lissai und Björn Christian Kuhn war es ein guter Tag, als sie zum ersten Mal gemeinsam auf der Bühne standen. Die drei Sänger und Musicaldarsteller haben bereits in vielen bekannten und unbekannteren Stücken in unterschiedlichsten Besetzungen und mit Hingabe und Leidenschaft gespielt. Bei »Musical‘s Finest« präsentieren sie u.a. von Tanz der Vampire und Grease über die Rocky Horror Show bis hin zu Les Misérables, Cats, Evita, Hair und dem Phantom der Oper mit Herz, Humor, Ausstrahlung und Können das Beste, was das Musical zu bieten hat. Das Publikum erlebt an diesem Abend große Hits aus den bekannten Musicals, dargeboten von erstklassigen Profisängern. Und alles unter corona-konformen Rahmenbedingungen: U.a. werden neben den festen Sitzplätzen automatisch Nebenplätze geblockt – so sind Abstand und Genuss garantiert.

Musical‘s Finest, Sa. 10. Oktober, 19.30 Uhr, Reblandhalle Neckarwestheim, Tickets unter www.reservix.de oder in der Bücherei Neckarwestheim