Musik am Nachmittag: Herbststürme am 28. September in Künzelsau

Die Konzertreihe »Musik am Nachmittag« lädt erneut zu einem unvergesslichen musikalischen Erlebnis ein. Unter dem Titel »Herbststürme« präsentieren herausragende Künstler eine abwechslungsreiche Reise durch die Welt der klassischen Musik. Nicolle Cassel (Sopran) und Anton Haupt (Bariton), begleitet von Rafael Regilio (Violine), Philipp Hagemann (Violoncello) und René Speer (Klavier) versprechen ein vielfältiges Programm. Von den tief bewegenden Werken Bachs bis zu den dramatischen Kompositionen Verdis werden unterschiedliche Klangwelten erlebbar gemacht. So kontrastreich wie der Herbst, erklingt die Musik mal stürmisch und leidenschaftlich, dann wieder träumerisch und leicht. Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der Internationalen Stiftung zur Förderung von Kultur und Zivilisation statt. Die Verantwortlichen der Stiftung freuen sich, die beliebte Konzertreihe »­Musik am Nachmittag« in Künzelsau fortsetzen zu können.

Sa. 28. September, 15 Uhr, Stadthalle Künzelsau, www.kuenzelsau.de