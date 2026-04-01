Musik, Kultur und Genuss für alle Sinne

Auch in diesem Jahr heißt es beim 44. Internationalen Heidenheimer Straßenfest am 26. und 27. Juni wieder: schlemmen, tanzen und mitsingen! Das beliebte Fest bietet ein abwechslungsreiches Kulturprogramm für Jung und Alt. Zahlreiche Bands bringen die Bühnen zum Beben und sorgen für ein mitreißendes Musikerlebnis. Kulinarisch erwartet die Besucher eine vielfältige Auswahl an Spezialitäten aus aller Welt. Die Innenstadt – vom Eugen-Jaekle-Platz bis zum südlichen Ende der Hauptstraße, zwischen Grabenstraße und Hinterer Gasse – verwandelt sich erneut in eine bunte Partymeile, auf der gute Laune und Lebensfreude für alle garantiert sind.

44. Internationales Straßenfest, Fr. 26. und Sa. 27. Juni, Innenstadt Heidenheim, www.heidenheim.de