Musik und Comedy unter freiem Himmel in Tamm

Am 12. und 13. August findet das zweite Tammer Sommer OpenAir statt. Den Auftakt macht am 12. August das Duo Graceland, das mit Streichqaurtett auf den Rathausplatz auftritt. Mit Liedern wie »The Sound of Silence« und »Cecilia« schufen Simon & Garfunkel poetische Hymnen für eine ganze Generation. Seit einigen Jahren spürt das Duo Graceland dem musikalischen Geist seiner Vorbilder intensiv nach und tourt mit dem Programm »A Tribute to Simon & Garfunkel« überaus erfolgreich durch die Republik. In ihrem aktuellen Projekt beweisen Thomas Wacker (Paul Simon) und Thorsten Gary (Art Garfunkel) eindrücklich: Die unzähligen Klassiker des wohl erfolgreichsten Folkrock-Duos der Welt harmonieren perfekt mit dem unverkennbaren Klang eines klassischen Streichensembles. Für gute Stimmung bei den Lachmuskeln sorgen dann am 13. August die schlagfertigen Powerfrauen »Dui do on de Sell«. Sie gehören zu den beliebtesten Kabarett-Stars im Ländle und lassen sie ihr Publikum »brüllen« vor Lachen. In Tamm präsentieren die zwei Schwertgoschen die Lieblings-Szenen ihrer Zuschauer aus zwei Jahrzehnten Kabarett – von ihren ersten Rollen als Putzweiber Karlene und Mariele über das Erfolgsprogramm »Wechseljahre« bis zu »und du lach’sch halt!« Aber damit noch nicht genug der Komik. Auch die »Schrillen Fehlaperlen« begeistern mit Wortwitz, schrillen Outfits und derb-schwäbischen Liedern, von denen viele ihr Publikum noch lange danach als absolute Ohrwürmer begleiten. Herzhaft offen und mit viel Selbstironie bringen die vier Damen und der Quotenmann den Rathausplatz zum Beben. Gemeinsam zünden die sieben Künstler ein geniales schwäbisches Comedy-Feuerwerk, das schlagfertiger und authentischer nicht sein könnte. alh

Tammer Sommer Open Air, Sa. 12. & So. 13. August, jeweils 20 Uhr, Rathausplatz, Tamm, www.livemacher.de