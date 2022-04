Musik vor dem Laden – jeden Donnerstag bis Pfingsten in Esslingen

Ab 14. April 2022 heißt es bis mindestens Anfang Juni jeden Donnerstag „Musik vor dem Laden“ an jeweils wechselnden Plätzen in der City.

Mindestens drei Fachgeschäfte laden mit besonderen Kundenaktionen und Angeboten ein. Vor den Läden spielt zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr ein Esslinger Musiker, eine Musikerin oder ein Duo und sorgt für entspannte Atmosphäre beim Schauen und Shoppen.

Die ersten Musik-vor-dem-Laden-Aktionen fanden im Sommer des letzten Jahres statt und fanden großen Anklang. Start von „Musik vor dem Laden“ ist am Donnerstag, 14. April 2022 in der hinteren Küferstraße am Wolfstor mit Der Malkasten, der KünstlerGilde und der Kunstfactory Store.

Passend zum bevorstehenden Osterfest gibt’s bei Der Malkasten die Vorführaktion „Eier marmorieren“. Jeder Kunde bekommt dann sein Osterei geschenkt. Die KünstlerGilde zeigt die Ausstellung von Pavel Kratochvil. Seine Werke – vor allem Stadtansichten von Esslingen und Stuttgart als Ölbilder auf Leinwand – sind durch einen flotten Pinselstrich und durch kräftige, pastos aufgetragene Farben gekennzeichnet. Er gehört zur Gruppe der Plein-Air-Maler. Und im Kunstfactory Store wird die Kunstgalerie von Johan mit seinen Siebdruck-Werken eröffnet. Dort gibt es dann eine spannende Kombination aus nachhaltiger Mode, Schmuck und Home-Accessoires mit den Kunstwerken von Johan zu erleben.

Musizieren wird Flope von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Flope spielt Gitarre und singt dazu. Meistens sind es Songs, die er auf seinen langen Reisen durch Südamerika aufgeschnappt oder selbst komponiert hat. Manchmal rhythmisch und zum mitwippen, manchmal etwas melancholisch.

Nach dem Esslinger Frühling und den Gartentagen am ersten April-Wochenende soll es nun immer wieder einladende Aktivitäten in den Straßen und auf den Plätzen geben. Mehrere dieser Aktionen organisiert die Esslinger Stadtmarketing & Tourismus (EST) in Abstimmung mit der City Initiative Esslingen (CIE). Auch die Fachgeschäfte und die Straßengemeinschaften werden unter dem Motto „Frühlingsgarten“ bis in den Juni hinein aktiv werden.

Die Geschäfte am Postmichel planen Anfang Mai eine Woche rund um das Thema „Ökologie und nachhaltige Produkte in unseren Sortimenten“ mit einem Thementag inkl. Aktionsständen am Samstag, 7. Mai 2022 rund um den Postmichelbrunnen.

Die Geschäfte in der Küferstraße lassen das Erdbeerfest am Samstag, 4. Juni 2022 mit vielen neuen Ideen aufleben. Die Planungen sind bereits im Gange.

Alle Informationen zu den Aktionen finden sich stets aktuell auf https://city-esslingen.de/erleben und www.instagram.com/city.esslingen.