Musikalische Erinnerungskultur, 02.11.25

Im Rahmen der Initiative DemHOKratie der Kulturstiftung Hohenlohe und des Hohenlohekreises findet am Sonntag, 2. November 2025 um 16 Uhr eine besondere musikalische Lesung in der Sparkasse in Künzelsau statt. Die Geschichte des „jüdisch-deutschen Liederbuchs von 1912“, einem einzigartigen Werk der Kultur- und Zeitgeschichte, steht im Mittelpunkt dieser musikalischen Lesung. Gemeinsam mit dem Sprecher und Autor Thomas Sparr spannen die Musiker der Capella Antiqua Bambergensis (Jule Bauer, Andreas, Anke, Nina, Thomas und Wolfgang Spindler) einen Bogen zwischen den Jahrhunderten jüdischer und deutscher Geschichte, zwischen Literatur und Musik. Sie laden die Zuhörer auf eine ganz besondere Zeitreise ein und lassen auf den originalen Musikinstrumenten faszinierende Melodien aus mehr als 800 Jahren erklingen.

So. 2. November, 16 Uhr, Kundenfoyer der Sparkasse Künzelsau, www.hohenloher-kultursommer.de