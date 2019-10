Musikalische Lesung >>Wenn Ihr ein Leben wollt, so stehlt es<<

Lou Andreas-Salomé: Werk und Wirken einer unabhängigen Frau

Donnerstag, 24.10.2019 – 20.00 Uhr im Rathausfoyer, Rathaus Ilsfeld

Mit Luise Wunderlich und Verena Guthy-Homolka

Lou Andreas-Salomé ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der europäischen Geistesgeschichte. Eine Frau, die ihre Heimat St. Petersburg verließ, um in Zürich an der einzigen Universität zu studieren, die damals Frauen akzeptierte. Eine Wissbegierige, die sich mit bedingungsloser Leidenschaft auf die Philosophie, die Literatur, später die Psychoanalyse stürzte. Eine Partnerin, die mit Männern diskutieren und arbeiten wollte – gemeinsam, gleichberechtigt.Luise Wunderlich hat sich tief in die Werke von und über Lou Andreas-Salomé hineingekniet und spürt in ihrer Lesung der Faszination dieser Frau nach.Dazu hat die Flötistin Verena Guthy-Homolka Musik von Komponistinnen dieser Zeit ausgewählt, darunter Lili Boulanger, Cécile Chaminade und Mel Bonis.

