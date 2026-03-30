Musikalische Zeitreise mit Max Raabe und dem Palast Orchester, 25. udn 25.04.26

Mit seinem neuen Konzertprogramm »Hummel streicheln« erfüllt sich Max Raabe gemeinsam mit dem Palast Orchester erneut einen ganz eigenen musikalischen Traum, irgendwo zwischen nostalgischer Eleganz, feinem Humor und zeitloser Unterhaltung.

Der Titel selbst wirkt bereits wie eine kleine Fantasie: Eine dicke, weiche Hummel streicheln – genau diese verspielte, leicht absurde Bildsprache zieht sich durch den Abend. Raabe, der für seine Liebe zu Tieren bekannt ist, lässt sich davon zu humorvollen Gedankenwelten inspirieren. In seinem Lied „Hummel“ etwa taucht er ein in eine Welt, in der Kängurus Kekse in Beutel stecken und Biber Bäume fällen, während zugleich alltägliche Fragen wie Autokorrektur, Fahrradfahren oder der perfekte, oft verpasste Moment aufscheinen.

Musikalisch bleibt Raabe seinem Stil treu: Gemeinsam mit dem Palast Orchester verbindet er den Klang der 1920er- und 1930er-Jahre mit modernen, oft augenzwinkernden Texten. Bekannt wurde er einst mit Neuinterpretationen alter Schlager wie „Der kleine grüne Kaktus“, inzwischen prägen auch eigene Kompositionen sein Repertoire. Diese greifen häufig Themen wie Liebe, Glück und Vergänglichkeit auf – eingebettet in perfekt arrangierte, detailverliebte Arrangements. Das Ensemble inszeniert dabei konsequent eine stilisierte Vorkriegs-Ästhetik: maßgeschneiderte Anzüge, klassische Frisuren und eine Bühnenpräsenz, die wie aus einem Guss wirkt. So entsteht eine musikalische Illusion vergangener Zeiten, ohne in reine Nostalgie zu verfallen.

Mit charmanter Moderation führt Raabe durch das Programm, das von „Raabe-Pop“-Elementen bis zu zeitlosen Originaltiteln der 1920er- und 1930er-Jahre reicht. Während auf der Bühne präzise musiziert und inszeniert wird, kann das Publikum zurücklehnen, abschalten – und sich für einen Abend in eine andere Zeit entführen lassen.

Max Raabe & Palast Orchester, Sa. 25. April, 20 Uhr, Congress-Centrum Heidenheim

So. 26. April, 18 Uhr, CCS, Schwäbisch Gmünd,

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