Musikalischer Besuch aus dem Baskenland

Klassische Virtuosität, baskische Folklore und moderne Rhythmen – das gibt es am Donnerstag, den 30. April, beim Konzert des Alos Quartet auf Schloss Kapfenburg. Karten sind auch als Konzerterlebnis mit einem baskischen 3-Gänge-Menü erhältlich.

„Lau“ – so lautet das baskische Wort für „vier“ – ist zugleich der Titel des vierten Albums des baskischen Alos Quartet. Im Zentrum stehen dabei die unverwechselbare musikalische Handschrift von Xabier Zeberio und seine Nyckelharpa, auch als Schlüsselfidel bekannt. Das beliebte Streichinstrument der Renaissance ähnelt der Geige, wird jedoch mit Tasten statt mit den Fingern gespielt. Im 18. Jahrhundert verschwand die Nyckelharpa aus dem europäischen Musikleben, überlebte jedoch glücklicherweise bis heute im schwedischen Uppland. Seit 2023 steht sie auf der UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit. Der einzigartige, reiche Klang des Instruments erschafft gemeinsam mit dem warmen Sound der Streicher beim Konzert auf Schloss Kapfenburg neue Klangwelten. Besondere Akzente setzt Gastmusiker Ivan Alzate mit seinem E-Bass. Für Fans des Festivals sind die fünf Musiker übrigens keine Unbekannten – bereits 2022 begeisterten sie bei der Eröffnungsperformance „da!SEIN | El Viaje“ an der Seite von Itziar Ituño und Marcus Englert.

Das Alos Quartet

Die Mitglieder des Alos Quartet verbindet ihre klassische Konservatoriumsausbildung und die Liebe zur klassischen Musik. Unter der kreativen Vision von Zeberio ist es dem Ensemble gelungen, eine ganz eigene, reichhaltige und originelle Klangsprache zu entwickeln. Stilistisch ist das Quartett – neben der Klassik – vor allem der baskischen Folklore verpflichtet. Die Stücke sind eingängig und berühren unmittelbar. Das Publikum erlebt Elemente von großer Subtilität, außergewöhnlicher musikalischer Ausdruckskraft und Präzision – sowie eine instinktive Spielfreude, wie sie meist nur in langjährig eingespielten Ensembles zu finden ist. Die Verlässlichkeit und Flexibilität des Quartetts machen es zudem zu einem gefragten Partner für Tanzproduktionen und CD-Aufnahmen zahlreicher namhafter Künstlerinnen und Künstler. Darüber hinaus hat das Ensemble mehrere Soundtracks eingespielt, darunter den Film „Akelarre“ („Tanz der Unschuldigen“), der 2021 mit dem Goya für die beste Filmmusik ausgezeichnet wurde.

Partner der Veranstaltung ist die Mannheimer Versicherung AG „Fleischer Streich“ Schwäbisch Gmünd. Karten für das Konzert „Alos Quartet feat. Ivan Alzate – Lau“ sind für 28,00 Euro im Vorverkauf unter Tel. +49 7363 96 18 17, auf www.schloss-kapfenburg.de sowie an allen Vorverkaufsstellen erhältlich. Ermäßigungen gelten für Mitglieder des Fördervereins Schloss Kapfenburg, Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte, bwegtPlus sowie für Schülerinnen und Schüler und Studierende. Tickets sind außerdem im Schnupperabo 2026 verfügbar. Das Konzerterlebnis mit baskischem 3-Gänge-Menü ist für 61,00 Euro direkt bei der Stiftung erhältlich.