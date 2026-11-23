Die Neujahreskonzerte des Ernsbacher Chores ­pichorbellor bedeuten jedes Mal Emotionen pur und eine mitreißende Leidenschaft, die niemanden auf den Plätzen hält. pichorbello schafft es während der Konzerte, alle Genres der Musik in einem einzigartigen Mix zu vereinen. Ob »Pinball Wizard« von The Who, »Barcelona« von Freddie Mercury oder »Vincent« von Sarah Connor – diese Mischung begeistert alle Generationen.

Egal ob laut oder leise, lebhaft oder ruhig – bekannte und unbekannte Arrangements werden mehrstimmig oder in Solopassagen leidenschaftlich und selbstbewusst präsentiert. Und nicht nur stimmlich weiß der Chor zu überzeugen. Auch mit Choreo-grafien zu einzelnen Songs hebt sich die Bühnenshow deutlich von dem ab, was allgemein unter Chorgesang verstanden wird. Die witzigen und nicht immer ernst gemeinten Erläuterungen des Chorleiters Uli Dachtler erheitern das Publikum. Das Konzept aus Gesang, Choreografie, Moderation und Lichtshow erschafft die ganz besondere Stimmung der Neujahrskonzerte von pichorbello und begeistert das Publikum immer wieder aufs Neue. So ist es kein Wunder, dass die Chormitglieder regelmäßig mit tosendem Applaus und Standing Ovations vom begeisterten Publikum gefeiert werden.

Singen mit Freude, mit Gefühl, mit Spaß, mit Selbstvertrauen, mit Witz, mit Begeisterung, mit Partner, mit Engagement, mit Bewegung, mit Leidenschaft und mit Publikum – pichorbello live in concert! Karten sind ab sofort bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, unter www.reservix.de oder über die ­Reservix-Tickethotline unter 0761 888 499 99 erhältlich. Für Schwerbehinderte, deren Begleitpersonen und Kinder bis 14 Jahre gibt es 50 % Ermäßigung. Ein neues Jahr voller Zuversicht und Freude – mit den Neujahrskonzerten von pichorbello!

Termine:

Fr. 1. Januar 2027, 17 Uhr, Kultura, Öhringen

Sa. 2. Januar 2027, 19.30 Uhr, Kultura, Öhringen

Fr. 8. Januar 2027, 19.30 Uhr, Kursaal, Bad Mergentheim

Sa. 9. Januar 2027, 19.30 Uhr , Kulturscheune, Schwäbisch Hall

Mehr Infos unter www.pichorbello-online.de