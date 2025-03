Musikalisches Feuerwerk im Kloster Hirsau

Große Namen, erstklassige Produktionen und eine einmalige Location: Die Mauern der imposanten Klosterruine St. Peter und Paul bilden vom 31. Juli bis zum 10. August wieder die Kulisse des Sommerfestivals »Calwer Klostersommer in Hirsau«.

Los geht es am 31. Juli mit dem Auftritt einer lebenden Legende. Wolfgang Ambros feiert 2025 beeindruckende 50 Jahre auf der Bühne und bringt mit »Ambros pur!« ein außergewöhnliches Konzerterlebnis zum Calwer Klostersommer.

Ein Abend voller Emotionen, italienischem Charme und mitreißender Musik erwartet das Publikum, wenn Giovanni Zarrella & Band am 1. August ihr mit Spannung erwartetes Live-Open-Air-Programm »Eine italienische Sommernacht« im beeindruckenden Ambiente des Klosters Hirsau präsentieren.

Mit elf Top-10-Alben, darunter neun Nummer-1-Platzierungen, sowie zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen hat sich Schiller, alias Christopher von Deylen, als Deutschlands führender Elektronik-Künstler etabliert. Seine Musik fasziniert Millionen Menschen weltweit. Der Auftritt beim Calwer Klostersommer am 6. August verspricht eine unvergessliche Sommernacht.

Ein mitreißender Abend voller Power und Rock erwartet das Publikum am Samstag, den 9. August, wenn Rocklegende Suzi Quatro die Bühne des Calwer Klostersommers betritt. Mit über 55 Millionen verkauften Alben und einer über fünf Jahrzehnte andauernden Karriere gehört Suzi Quatro zu den einflussreichsten Künstlerinnen der Rockgeschichte.

Und auch in diesem Jahr endet der Calwer Klostersommer wieder standesgemäß mit »Kloster in Flammen«. Das Orchester der Frankfurter Sinfoniker und die Tenöre bieten alljährlich eine musikalische Zeitreise von der Oper über Operette bis zu Pop und Rock-Hits. Und zum Finale natürlich das musiksynchrone Feuerwerk, dass in den vergangenen Jahren noch durch eine spektakuläre Lasershow ergänzt wurde.

Alle Abendveranstaltungen beginnen um 20.30 Uhr. Eintrittskarten gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen, über die Hotline 01805 700 733 oder im Internet unter www.reservix.de.

Calwer Klostersommer 2025

Do. 31. Juli bis So. 10. August, jeweils 20.30 Uhr, Kloster Hirsau, Calw, alle Infos unter www.klostersommer.de