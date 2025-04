Musikfest und Picknick-Konzerte beim Hohenloher Kultursommer

Am 31. Mai beginnt der Hohenloher Kultursommer, gewohnt auf Schloss Neuenstein mit lustvoll interpretierter Klassik. Zu Gast sind die Ausnahmesolistinnen Rebekka Hartmann, Violine und Hiyoli Togawa, Bratsche, zusammen mit dem Orchester der KlangVerwaltung München. Auf dem Programm stehen Haydn, Mozart und ein Violinkonzert des Dorfener Komponisten Andreas Begert. Bereits im Juni wartet das Festival dann mit hochkarätigen Produktionen auf: Am 15. Juni stehen Tenor Christoph Prégardien, Geigerin Leila Schayegh und das Ensemble La Centifolia auf der Großcomburg Schwäbisch Hall auf der Bühne, am 22. Juni gibt es ein Sonnenaufgangskonzert mit Frühstücksbuffet in Kloster Schöntal zu erleben und am 29. Juni gastiert das Salzburger Ensemble BachWerkVokal ebenfalls in Kloster Schöntal.

Expand Foto: Hoizge; Illustration: Uli Seis Rodscha und Tom

Bereits am Vormittag des 29. Juni können Familien und Kinder um 11 Uhr im Kocherfreibad Künzelsau picknicken und zu den eingängigen Kinderliedern von Rodscha und Tom mitsingen und mittanzen. Ein weiteres Picknick-Konzert steht am Sonntag, 20. Juli im Hofgarten von Kirchberg im Spielplan. Dort erfreut dann das Ensemble Classique mit Blechbläserklängen zwischen Klassik und Swing. Am 4. Juli geht das Musikfest Weikersheim mit Hits aus der Wirtschaftswunderzeit und der Band Conny und die Sonntagsfahrer im Schlossgarten los. Das große Klassikevent mit Auswahlkonzerten, kulinarischem Angebot, Stelzenläufern, Feuerwerk und dem Klassik-Open Air beginnt am 5. Juli um 18 Uhr auf Schloss Weikersheim und steht unter der Überschrift »Willkommen, Bienvenue, Welcome – Musicalzauber in Weikersheim«. Zu erleben sind dabei die Sängerinnen Asita Djavadi und Franziska Dannheim, das SWR Swing Fagottett, das Trio Manuel von Eden sowie US-Musical- und Opernstar Deborah Sasson, Tenor Michael Storrs und das Orchester Philharmonia Frankfurt.

Tickets und Informationen: www.hohenloher-kultursommer.de, Fon: 07940 18-348