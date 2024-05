Das große Musikfest Weikersheim steht am 6. Juli auf dem Spielplan des Hohenloher Kultursommers. Das Motto dieses Mal lautet »Sweet & Spicy«, was sich vor Allem auf die Operette »Die Csárdásfürstin« von Emmerich Kálmán bezieht, die beim Open Air im Schlossgarten zu erleben sein wird. Bereits am 5. Juli zeigen German Brass im Schlossgarten, dass sie Blech zu Gold machen können – und das bereits seit 50 Jahren.

Am 6. Juli werden im Rahmen des Musikfestes ab 18 Uhr dann fünf Auswahlkonzerte geboten, die dem Motto Tribut zollen, bevor um 21.15 Uhr das Festkonzert mit Feuerwerk im Schlosspark stattfindet. Im Rittersaal ist die Cappella Istropolitana mit »Sweet Strings« zu hören. Das offizielle Kammerorchester der Stadt Bratislava trägt dem ­»süßen« Charakter des Mottos in besonderer ­Weise Rechnung, auch als Gegenpol zur »würzigen« Operette des Hauptkonzerts. In der Orangerie links spielt das Joka Quartett »Kandiertes Feuer«. Für Sängerin Katalin Horvath ist es ein Leichtes, dem Motto musikalisches Leben einzuhauchen. Sie singt in sieben Sprachen Gypsy-Swing aus ganz Europa – zarte Balladen und deftiger Folk von Frankreich bis Ungarn: sweet and spicy wie kandiertes Feuer! »Klingendes Gewürz-Kontor« veranstaltet die Capella de la Torre in der Orangerie rechts. Die frisch gekürten Opus Klassik-Gewinner von 2023 widmen sich dem Thema von einem anderen Gesichtspunkt her: dem Handel, vor allem mit Gewürzen. Dazu gehen sie ­zurück in die Zeit der Fugger und folgen den ­musikalischen Spuren der Handelswege in der ­Renaissance. In der Schlosskapelle erkundet ­Vicente Patíz die Würze des Lebens und demonstriert etwa, wie Pfeffer oder Honig klingen. Einflüsse aus aller Welt würzen die Musik von Vicente Patíz. Süß und salzig wird es im Gärtnerhaus, dort interpretiert das Trio Piacenza Werke von Fritz Kreisler, Astor Piazzolla und Paul Schoenfield.

Absolutes Highlight des Abends und ebenso sweet wie spicy ist zweifelsohne die Aufführung der Operette »Die Csárdásfürstin«: Sylva Varescu, eine gefeierte Chansonnière aus Budapest, liebt den Fürsten Edwin Ronald von und zu Lippert-Weylersheim und er liebt sie und verspricht ihr die Ehe, muss aber dann zum Manöver und außerdem auf Wunsch seiner Eltern eine andere heiraten. Dazu kommen noch ein lustiger Freund und viel Champagner… Es spielt die Donau Philharmonie Wien unter der Leitung von Manfred Müssauer. Das kulinarische Angebot wird von Szene-Koch Toni Tänzer organisiert und bietet mit Food Trucks und Verkaufsständen ein breit gefächertes Angebot. Als Abschluss wartet wie immer das sehenswerte Feuerwerk. Die Stelzenläufer werden auch dieses Jahr der Hingucker im Schlossgarten sein.

Expand Foto: Karl-Heinz Schmid

Auswahlkonzerte:

Rittersaal: Cappella Istropolitana

Orangerie links: Joka Quartett

Orangerie recht: Capella de la Torre

Schlosskapelle: Vicente Patíz

Gärtnerhaus: Trio Piacenza

Musikfest Weikersheim

Fr. 5. und Sa. 6. Juli

Schloss Weikersheim

www.hohenloher-kultursommer.de