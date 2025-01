Musikfestival Neckarsulm von 2. bis 8. Februar

Mit dem Musikfestival wird das musikalische Angebot in Neckarsulm gebündelt und Musik in seiner ganzen Breite erlebbar gemacht. Das städtische Kultur- und Musikleben ist in besonderem Maße durch die Arbeit des Kreatiefs, der städtischen Musikschule, der weiterführenden Schulen, Musik- und Gesangsvereinen sowie vielen privat engagierten Menschen geprägt. Dank deren Einsatz und Engagement vieler Akteure darf das Kulturamt Neckarsulm ein vielseitiges Wochenprogramm präsentieren, gespickt mit glanzvollen Abendkonzerten und reizvollem Rahmenprogramm. Neben dem umfangreichen Wochenprogramm mit Abendkonzerten erwartet die Besucherinnen und Besucher ein spezielles Angebot mit Begegnung und Musik. Hinter dem Format »Musikalische Stadt« verbergen sich täglich wechselnde Wandelkonzerte vom 3. bis 7. Februar in Neckarsulmer Kirchen.

So. 2. bis Sa. 8. Februar, Neckarsulmer Kirchen und Ballei

www.hierspieltdiemusik.info