Musiklegende Howard Carpendale in Stuttgart

Wenn man von Legenden in der deutschen Musikszene spricht, kommt man an seinem Namen nicht vorbei: Howard Carpendale. Auch wenn er selbst dieses für sich abgelehnt hat, so muss auch er sich seiner beispiellosen Karriere stellen. Seit nunmehr 57 Jahren ist seine Musik der Soundtrack, den Deutschland seit der ZDFHitparade nicht mehr aus dem Ohr bekommt und der noch heute die Playlisten erobert. Und auch nach all diesen Jahren im Rampenlicht hat Carpendale immer noch jede Menge Spaß daran, auf der Bühne zu stehen. Nach so vielen Jahrzehnten im deutschen Musikgeschäft hegt er immer noch den unerschütterlichen Wunsch, kompromisslos für das einzustehen, was mittlerweile Generationen in seiner Musik verbindet. Nach einem Carpendale Konzert kennt das Publikum ihren Howard ein Stück besser und das Gefühl klingt noch lange nach.

Howard Carpendale, So. 2. Juni, 19 Uhr, Schleyer-Halle, Stuttgart, www.musiccircus.de