Musiknacht Open in Kornwestheim, 28.07. bis 25.08.26

Die Sommerkonzerte auf dem Marktplatz in Kornwestheim sind seit Jahren ein fester Bestandteil des Veranstaltungskalenders der Stadt und begeistern jedes Jahr Tausende Besucher. Nun startet das beliebte Format unter neuem Namen, mit neuer Verantwortung und frischen Impulsen in die nächste Runde. Unter dem Titel »Musiknacht Open« verwandelt sich der zentrale Treffpunkt der Stadt fünf Wochen lang in eine pulsierende Open-Air-Bühne.

Das musikalische Programm bietet für jeden Geschmack etwas und führt quer durch die deutsche Bandlandschaft. Zum Auftakt sorgt die Tribute-Band »Alex im Westerland« mit energiegeladenen Interpretationen der größten Hits von Die Toten Hosen und Die Ärzte für Stimmung. Eine Woche später übernimmt Klabautermann und bringt mit Songs aus dem Repertoire von Santiano maritimes Flair auf den Marktplatz. Am 11. August steht dann alles im Zeichen des Schlagers, wenn Heike Wanner & DJ Zucker mit bekannten Hits und ausgelassener Partylaune das Publikum begeistern. Am darauffolgenden Dienstag präsentiert Sir Williams eine Tribute-Show zu Robbie Williams, bevor am 25. August das große Finale folgt: Maintallica liefert kraftvollen Metal mit den bekanntesten Songs von Metallica. Den Abend eröffnet dabei die Schulband Enlivin der Theodor-Heuss-Realschule, die mit eigenen Stücken und starken Covers überzeugt.

Doch die Musiknacht Open ist mehr als nur eine Konzertreihe. Bereits ab 17 Uhr öffnen die Food- und Getränkestände und laden mit vielfältigen kulinarischen Angeboten zum Genießen ein. Lokale und regionale Anbieter, Cocktailbars und familienfreundliche Aktionen wie Kinderschminken sorgen für eine entspannte Atmosphäre für alle Altersgruppen. Die Livemusik beginnt zwischen 18 und 18.45 Uhr und endet gegen 22 Uhr. So entsteht auf dem Marktplatz in Kornwestheim ein offenes und generationenübergreifendes Event, das die Menschen zusammenbringt.

Das Programm

Di. 28. Juli: Alex im Westerland (Die Toten Hosen & Die Ärzte – Tribute)

Di. 4. August: Klabautermann (Santiano-Tribute)

Di. 11. August: Heike Wanner & DJ Zucker (Schlagerparty)

Di. 18. August: Sir Williams (Robbie-Williams-Tribute)

Di. 25. August: Maintallica (Metallica-Tribute), Vorband: Enlivin

Konzertbeginn jeweils zwischen 18 und 18.45 Uhr

Musiknacht Open, Di. 28. Juli bis Di. 25. August, Martkplatz Kornwestheim, alle Infos: www.musiknacht-open.de