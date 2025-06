Musikspektakel im Brenzpark, 29. bis 31.08.25

Seit 2007 finden im Brenzpark große Open‑Air‑Konzerte statt – insgesamt traten mehr als 30 nationale und internationale Acts auf, darunter Silbermond, Reamonn, Culcha Candela, James Blunt, Sarah Connor oder Wincent Weiss. Auch in diesem Jahr hat sich Gitarristenlegende und Veranstalter Siggi Schwarz wieder viel vorgenommen um das Publikum ein ganzes Festwochenende lang vollends zu begeistern. Los geht es am 29. August mit »SWR1 Pop & Poesie in Concert«. In der Show werden zeitlose Hits der Rock- und Popmusik neu interpretiert und ihre Entstehungsgeschichte unter die Lupe genommen. Neun Musiker, Sänger und Schauspieler entführen die Zuschauer über zwei Stunden in die faszinierende Welt von Popmusik und Poesie. SWR1-Moderator Matthias Holtmann moderiert Sie durch die spannende Show, in der er neben seiner Moderation in gänzlich verschiedene Rollen schlüpfen muss. Auch das Künstlerteam wird seine Wandlungsfähigkeit unter Beweis stellen, wenn die verschiedenen Ensemblemitglieder abwechselnd musizieren, singen, schauspielern und tanzen.

Einen Tag später können sich die Besucher dann auf den Auftritt von »Pur« freuen. »Pur« ist die erfolgreichste deutschsprachige Pop-Band. Ihren Ausnahmestatus unterstreichen Sänger Hartmut Engler und seine Kollegen nicht zuletzt immer wieder durch spektakuläre Live-Shows. In den vergangenen mehr als vier Jahrzehnten haben Sänger Hartmut Engler und seine Kollegen Geschichte geschrieben – mit Hits wie »Wenn du da bist«, oder »Abenteuerland«. Und eins ist sicher – ein Ende ist noch lange nicht in Sicht. Für den großen Festivalabschluss ist dann »Rea Garvey« verantwortlich. Der charismatische Sänger hat seine Fans stets als kreativer und vielseitiger Künstler überzeugt. Im Brenzpark werden neben den neuesten Hits, auch die großen Hymnen seiner elf Top-5-Alben gespielt. Ob mitreißende Pop-Songs oder emotionale Balladen – »Rea Garvey« bleibt seiner Linie treu.

Das Programm

Fr. 29. August, 20 Uhr: SWR1 Pop & Poesie in Concert

Sa. 30. August, 19 Uhr: Pur

So. 31. August, 19.30 Uhr: Rea Garvey

Brenzpark-Openair 2025, Fr. 29. bis So. 31. August, Brenzpark, Heidenheim, www.siggi-schwarz.de