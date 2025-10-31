Omnitah: Mystisch, kraftvoll und unvergesslich, 21.11.25

Die mehrfach ausgezeichnete Singer-Songwriterin Omnitah, 15-fache Preisträgerin des Deutschen Rock & Pop Preises, begeistert auf ihrer Deutschland-Tour mit Herz und Seele. Geboren in Schweden und aus einer ungarischen Musikerfamilie stammend, schafft sie mit ihrer Musik wahre Kostbarkeiten. Ihre klare, mal rauchige Stimme verbindet sich auf der Bühne mit virtuosem Klavier- und Geigenspiel und einfühlsamen Texten. Omnitah gilt als »Zauberin der Musik« mit außergewöhnlicher Präsenz, deren Lieder »schmerzhaft schön« sind. Mit einer vier Oktaven umfassenden Stimme singt sie in Englisch, Deutsch, Schwedisch und Ungarisch. Ihre Themen sind Natur, Wald und Vagabunden, eingebettet in ihre persönliche Lebensgeschichte. So entführt sie ihr Publikum in eine mystisch-magische Welt, die gleichermaßen ergreift und berührt. alh

Omnitah, Fr. 21. November, 20 Uhr, Uditorium, Uhingen, www.uditorium.de