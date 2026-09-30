30 Jahre Nacht der Poet:innen in Lauchheim, 22.10.26

Die »Nacht der Poet:innen« feiert 2026 ein doppeltes Jubiläum: 2006 erstmals veranstaltet, findet sie nun zum 30. Mal statt. Gefeiert wird mit einem poetischen Menü im Fermata und einer anschließenden Party im Bandhaus, dazwischen steht jede Menge komische Literatur auf dem Programm. Gastgeber Jess Jochimsen lädt außergewöhnliche Autoren und Poetry-Slammer aufs Schloss ein, um gemeinsam die Kunst des Erzählens zu feiern. Die Geschichten sind komisch und berührend, bissig und zugleich liebevoll. Auf der Bühne stehen bei der Jubiläumsausgabe neben Jochimsen und Bendiks auch Lisa Christ aus Zürich, Fee Brembeck aus Berlin und Dagmar Schönleber aus Köln.

Nacht der Poet:innen, Do. 22. Oktober, 19.30 Uhr, Schloss Kapfenburg, Lauchheim, www.schloss-kapfenburg.de