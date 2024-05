Nadejda Vlaeva in Bad Rappenau

Nadejda Vlaeva, Gewinnerin der begehrten Auszeichnung »Musikerin des Jahres« des Bulgarischen Nationalradios, ist eine preisgekrönte Pianistin, die in ganz Nordamerika, Europa und Asien aufgetreten ist, unter anderem in der Carnegie Zankel Hall, der Alice Tully Hall und der Rose Hall im Lincoln Center, im Oriental Arts Center in Shanghai und im Concertgebouw in den Niederlanden. Ihre überwältigende Musikalität, ihre poetische Art und ihre elektrisierende Virtuosität haben ihr die Anerkennung vieler weltberühmter Musiker eingebracht.

So. 2. Juni, 17 Uhr, Wasserschloss, Bad Rappenau, www.badrappenau.de